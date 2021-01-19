В Рязанской области за полгода планируют вакцинировать от коронавируса 60% жителей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Рязанской области планируют привить не менее 60% населения от коронавирусной инфекции за шесть-семь месяцев. Об этом во вторник сообщил губернатор Николай Любимов в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"Вакцинацию от COVID-19 пройдут не менее 60% населения региона в течение ближайших шести-семи месяцев. График будем формировать таким образом, чтобы не было очередей, неудобств и недовольства со стороны людей", - сказал Любимов.

Он уточнил, что сейчас в регионе есть 15,5 тыс. доз вакцины, использовать которые планируется в течение трех недель. Прививку уже сделали 520 человек, из которых 96 полностью прошли курс вакцинации.

Губернатор сообщил о планах по открытию дополнительных прививочных пунктов на базе районных больниц, четырех городских поликлиник и сельских фельдшерско-акушерских пунктов. По его словам, на прошлой неделе в районах, в том числе в сельских местностях, была протестирована система электронной записи на прививку через портал госуслуг.

По данным регионального минздрава на 19 января, в Рязанской области зарегистрирован 121 случай инфицирования коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 20 580 человек. Из них 18 734 человека выздоровели, 214 умерли.