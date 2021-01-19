Кустурица заявил о желании вакцинироваться "Спутником V"

"Я хочу [привиться вакциной] "Спутник V", потому что это - классическая вакцина, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник. - Думаю, что [эта] русская вакцина - самая лучшая".

Режиссер отметил, что пока живет вдали от города и без коммуникации с обществом. "У меня такая безопасность, нет еще опасности [заражения коронавирусом]", - объяснил он, добавив, что в случае необходимости сделает прививку.

Кустурица родился в 1954 года в Югославии. Как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы.