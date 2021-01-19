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Пандемия COVID-19

В США число умерших из-за коронавируса превысило 400 тыс.

С начала пандемии в стране были инфицированы 24 163 707 человек

ТАСС, 19 января. Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, достигло во вторник в США 400 022. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, с начала пандемии в стране были инфицированы 24 163 707 человек. Больше всего заразившихся выявлено в штате Калифорния (3 030 080 случаев), далее следуют Техас (2 139 342 случая), Флорида (1 579 281), Нью-Йорк (1 268 692) и Иллинойс (1 076 532).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 95,8 млн человек, более 2 млн умерли.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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