На участке метро в Софии из-за повреждения рельсов на неделю приостановили движение

СОФИЯ, 19 января. /ТАСС/. Движение поездов приостановлено на одном участке метро в Софии из-за деформации рельсового пути. Об этом сообщает во вторник Болгарское национальное телевидение.

"Повреждение рельсового пути остановило движение на третьей линии метро. Движение поездов на участке временно приостановлено. Ремонт займет около недели", - сообщил телекомпании директор Софийского метрополитена Стоян Братоев.

Он уточнил, что передвижение пассажиров будет обеспечено автобусами. Причины происшествия выясняются.