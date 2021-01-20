Госдума обсудит запрет для чиновников иметь вид на жительство за рубежом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь вид на жительство (ВНЖ) за рубежом, инициативу об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств, а также проект заявления об осуждении политики двойных стандартов и недопущении нарушения права на свободу мирных собраний в Европе.

Законопроект об уточнении запрета на иностранное гражданство для государственных, муниципальных служащих, а также для военных, дополняющий его в том числе видом на жительство, был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 30 ноября.

Всего глава государства предложил внести изменения в 24 федеральных закона. Уточняются положения об ограничениях для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием гражданства иностранного государства либо ВНЖ. Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, также "предусматривается обязанность таких лиц уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства либо получении вида на жительство за рубежом". В отношении работников дипломатической службы запрет на иностранное гражданство или вид на жительство распространяется и на супругу или супруга работника.

Ограничения, связанные с наличием иностранного паспорта или ВНЖ, предусмотрены и для военнослужащих. Также запрещается лицам с иностранным гражданством или ВНЖ замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

О школах искусств

Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении другой президентский законопроект об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам. Документ предлагает установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств в приоритете будут наиболее одаренные поступающие.

Законопроект также уточняет, что детские школы искусств могут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования - "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств также предусматриваются в вузах и профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, а также программы среднего профессионального образования в этой сфере.

Документ также наделяет Минкультуры РФ полномочиями устанавливать для образовательных организаций контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном правительством РФ. Министерство также предлагается наделить полномочиями определять порядок образовательной деятельности в детских школах искусств. Такой порядок Минкультуры будет устанавливать по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, ответственным за госполитику в сфере общего образования. Если закон будет принят, то эти нормы вступят в силу с 2022-2023 учебного года.

Осуждение двойных стандартов

В повестку заседания также вошел внесенный фракцией ЛДПР проект заявления Госдумы об осуждении политики двойных стандартов и недопущении нарушения права на свободу мирных собраний в Европе.

В тексте обращается внимание на то, что "в последнее время в ряде европейских государств проходят массовые демонстрации", люди протестуют против мер, принятых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в их странах. Такие митинги прошли в Германии. По всей Франции прокатилась новая волна акций протеста против законопроекта "О всеобщей безопасности".

"Полиция грубо обращалась с демонстрантами, против митингующих применялись водометы и слезоточивый газ", - говорится в тексте. При этом Германия и Франция продолжают критиковать власти Белоруссии за разгон агрессивной толпы. Согласно тексту, Госдума призывает парламентариев и правительства европейских государств "продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом, а также в полной мере соблюдать право на свободу мирных собраний".