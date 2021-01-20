Более 80% россиян считают, что в РФ необходимо ужесточить контроль за незаконной миграцией

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 80% россиян уверены, что в РФ необходимо ужесточить контроль за незаконной миграцией. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования холдинга "Ромир" и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"81% россиян в той или иной степени согласны с тем, что в нашей стране надо ужесточить контроль незаконной миграции. 85% россиян старше 55 лет и 72% молодежи (18-34 лет) выразили согласие с данным мнением. 83% россиян с высшим образованием и 79% россиян без высшего образования выразили согласие с данным мнением", - говорится в документе.

Президент "Ромир", основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин отметил, что некоторые страны до сих пор не могут справиться с незаконной миграцией, но в России данная проблема не стоит остро.

"Проблема миграции возникала в истории человечества много раз и иногда порождала различные конфликты. До сих пор некоторые страны не могут справиться с незаконной иммиграцией, что часто приводит к негодованию граждан. Несмотря на высокое значение индекса согласия в России, эта проблема не стоит остро на данный момент: по мнению наших соотечественников, есть куда более важные проблемы, требующие скорейшего решения", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что исследование проводилось в апреле прошлого года в ряде стран, в том числе в России, где было опрошено 800 респондентов в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более. Метод опроса - онлайн на скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.

"Ромир" - российский независимый исследовательский холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.