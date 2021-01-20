Премьер Греции сообщил о начале выдачи в стране цифровых сертификатов о вакцинации

АФИНЫ, 20 января. /ТАСС/. Граждане Греции, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут получить цифровой сертификат, их выдача началась во вторник. Об этом сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис на совещании по вопросам вакцинации, которое состоялось во вторник вечером в Генеральном секретариате гражданской защиты. Заявление премьера распространила его пресс-служба.

"Сегодня начинается выдача цифрового свидетельства о вакцинации, - сказал Мицотакис. - Это еще одно греческое нововведение. Он автоматически записывается в цифровом кабинете каждого гражданина, чтобы он мог использовать данный сертификат по своему усмотрению. Эта также мера предосторожности, потому что только таким образом будет подтверждаться законная вакцинация".

Премьер напомнил, что он уже поднимал в Евросоюзе вопрос о едином сертификате европейского стандарта. "Прием [этой идеи] пока теплый. Хочу подчеркнуть, что речь не идет о каком-то ограничении, а наоборот, он поможет нам избавиться от ограничений, которые в настоящее время COVID-19 накладывает на передвижение европейских граждан. Это особенно касается нашего туризма и перспектив нашей экономики, особенно накануне летнего сезона. И сегодня к тому же я увидел, что Международная ассоциация воздушного транспорта согласилась с этим предложением, потому что она тоже понимает, насколько легче станет жизнь путешественников, если нам удастся получить единый сертификат вакцинации, общий на первом этапе для всех европейских стран", - сказал Мицотакис.

Глава правительства сообщил, что поднимет этот вопрос и на саммите ЕС, который состоится послезавтра в онлайн-формате. "Я очень надеюсь, что мы сможем разработать такую единую систему сертификации. На том же саммите я лично предложу активизацию действий Еврокомиссии еще по двум направлениям: максимально быстрое одобрение Европейским агентством лекарственных средств других типов вакцин с вакциной AstraZeneca на первом месте и, конечно же, оказание давления на [компанию] Pfizer с целью ускорить производство [вакцин] и чтобы она полностью соблюдала обязательства по поставкам во все европейские страны в первом квартале 2021 года", - подчеркнул Мицотакис.

При этом премьер выразил удовлетворение тем, что в Греции "процесс вакцинации проходит гладко, на основе проведенного планирования". Согласно представленным на встрече данным, к вечеру вторника прививки от коронавируса были сделаны в стране 92 401 человеку.

Введение в ЕС единого сертификата

Премьер Греции предложил ЕС ввести единый сертификат вакцинации от коронавируса, который использовался бы при посадке пассажиров на воздушный, морской и железнодорожный транспорт с целью развития туризма. Как сообщила пресс-служба главы правительства, Мицотакис направил соответствующее послание главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, всем руководителям государств и правительств ЕС, а также еврокомиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакиду. По словам премьера, речь не идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательным условием для путешествий, однако люди, сделавшие прививку, должны иметь возможность свободно путешествовать. Это также будет "положительным стимулом для поощрения граждан к вакцинации, которая является и единственным способом гарантировать возвращение к нормальной жизни", полагает Мицотакис.

По мнению главы правительства, ключевым шагом, облегчающим свободное передвижение лиц, вакцинированных от COVID-19, могло бы стать "создание стандартного сертификата, который будет показывать, что человек успешно прошел вакцинацию". Премьер предложил проект сертификата, подготовленный компетентными властями Греции. "Для таких стран, как Греция, зависящих от туризма, крайне важно решить этот вопрос до начала летнего сезона", - подчеркнул Мицотакис.