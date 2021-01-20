Байден призвал американцев помнить всех, кто умер из-за заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден призывает американцев сохранять память о всех тех, кто умер в стране от вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом демократ заявил во вторник на церемонии поминовения, которая состоялась в Вашингтоне около мемориала в честь Авраама Линкольна.

"Для исцеления мы должны помнить, иногда помнить тяжело, но именно так мы исцеляемся", - сказал Байден. Как он отметил, "важно делать это в масштабах всей страны". "Помнить всех, кого мы потеряли [из-за пандемии]", - заключил избранный президент.

Камала Харрис, которая является избранным вице-президентом США, на церемонии поминовения умерших из-за заражения коронавирусом выразила уверенность в том, что ее сограждане будут сохранять единство. Она также призвала жителей США "сохранять надежду".

Инаугурация Байдена и Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.