СМИ: Бразилия отложила на месяц производство вакцины AstraZeneca от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /ТАСС/. Научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии передаст властям страны первые дозы вакцины от коронавирусной инфекции нового типа на месяц позже ранее анонсированного срока. Об этом говорится в ответе учреждения на прокурорский запрос, сообщила во вторник газета O Estado de S. Paulo .

По информации издания, первая партия сырья для производства в южноамериканском государстве препарата, разработанного учеными Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, должна поступить в страну 23 января. В связи с этим первые дозы вакцины будут переданы Минздраву Бразилии не ранее начала марта, а не к середине февраля, как планировалось ранее.

В конце июня Минздрав Бразилии договорился о совместном исследовании и локализации в стране производства вакцины против коронавируса Оксфордского университета и AstraZeneca. Тогда сообщалось, что стоимость первоначальных инвестиций в закупку препаратов и оборудования для производства составит $127 млн. Вакцина AstraZeneca и препарат китайской Sinovac Biotech в воскресенье были одобрены Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) для временного ограниченного использования. Однако в связи с отсутствием в Бразилии оксфордской вакцины в рамках национальной программы иммунизации населения в настоящее время используется только китайский препарат Coronavac.

На прошлой неделе бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V", который был отклонен регулятором. В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата в южноамериканской республике.