Музей Гревен в Париже отправил фигуру Трампа на склад до инаугурации Байдена

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Парижский музей Гревен, где собрана крупнейшая во Франции коллекция восковых фигур исторических личностей, знаменитостей и политиков, отправил на склад изваяние действующего президента США Дональда Трампа, не дожидаясь инаугурации обошедшего его на выборах в 2020 году Джозефа Байдена.

Как сообщает Agence France-Presse, во вторник сотрудники музея отправили воскового двойника 45-го президента США на секретный парижский склад, где хранятся сотни фигур политиков и других личностей, некогда украшавших экспозицию. На протяжении последних лет он стоял в зале политических лидеров напротив фигуры президента Франции Эмманюэля Макрона, по соседству с восковой королевой Великобритании Елизаветой II и президентом России Владимиром Путиным.

Директор музея Ив Деломо рассказал, что один из скульпторов уже приступил к созданию фигуры Джозефа Байдена сразу после объявления о его победе на выборах в ноябре прошлого года. Инаугурация нового главы администрации США состоится 20 января, в то время как на изготовление его воскового двойника потребуется около двух месяцев.

В мастерской культурного учреждения рассказали, что фигура Трампа была одной из самых проблемных: каждую неделю ее приходилось восстанавливать после потока желающих сфотографироваться с американским лидером. Впрочем, Трамп не единственная восковая фигура в коллекции музея, к которой гости проявляли повышенное внимание. Так, в 1980 году группа байкеров, недовольных введением нового налога на двухколесный транспорт, похитила статую президента республики (1974-1981 годы) Валери Жискар д'Эстена, в 1993 году неизвестные похитили из зала фигуру занимавшего в то время пост мэра Парижа будущего президента Франции (1995-2007 годы) Жака Ширака.

С 30 октября музей вынужденно закрыт в связи с ограничениями властей, введенными в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Виртуальный тур по музею, открытый на период действия режима самоизоляции в стране, сейчас также недоступен.

"Мы постараемся возобновить работу как можно скорее, как только позволит ситуация", - заверил Деломо. Он добавил, что еще никогда музей не закрывал свои двери на столь длительный перерыв с самого дня основания в 1882 году. Согласно заявлению на сайте культурного учреждения, предполагаемая дата открытия - 6 февраля. Ежегодно музей Гревен принимал около 700 тыс. посетителей.