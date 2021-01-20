СМИ: Египет 27 января ожидает экспертов из РФ для инспекции безопасности аэропорта Хургады

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Египетские власти ожидают 27 января группу экспертов из России для инспекции безопасности международного аэропорта Хургады. Об этом сообщил во вторник информационный портал Al-Masry Al-Youm.

По данным издания, российские специалисты должны проверить системы безопасности аэропорта, в частности они будут инспектировать работу терминала №2 и установленные там новые системы обеспечения безопасности пассажиров и досмотра багажа, а также проверят аэропорт на всех этапах его деятельности, начиная от входа пассажиров в терминал и заканчивая погрузкой и отправкой самолетов. Визит продлится пять дней.

В январе 2020 года делегация российских специалистов провела последнюю инспекцию воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха. Это был уже не первый визит, и тогда в Каире надеялись, что он станет завершающим перед подготовкой финального отчета о безопасности египетских аэропортов и возможным возобновлением чартерного сообщения с городами России.

В конце ноября прошлого года министр промышленности и торговли РФ, председатель российской части межправкомиссии России и Египта по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Денис Мантуров сообщил ТАСС, что две страны вернутся к обсуждению возобновления чартерных рейсов в курортные города Египта по мере разрешения проблем, связанных с коронавирусом. "Коллеги из Египта сделали очень много для того, чтобы модернизировать систему работы авиационной безопасности <...> в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, - сказал он. - Мы исходим из того, что по мере снижения проблем по коронавирусу будет возврат к обсуждению этого вопроса, в том числе учитывая, как я сказал, вопросы авиационной безопасности".

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.