Центр "Амурский тигр" в 2021 году построит четыре объекта для заповедников в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Центр "Амурский тигр" в текущем году продолжает строительство и планирует сдать в эксплуатацию два жилых дома, здания научной библиотеки и конторы для заповедников и национальных парков Приморского края, находящихся в ареале амурского тигра. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе центра.

Строительство жилья для сотрудников центра в этом ареале ведется с прошлого года. "Первый шестиквартирный дом был сдан в эксплуатацию в сентябре 2020 года в селе Красный Яр для сотрудников национального парка "Бикин". Аналогичный дом возводится в селе Лазо для сотрудников Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра". К настоящему времени возведен "теплый контур", ведутся работы по прокладке коммуникаций и внутренней отделке. Сдать его планируется мае 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, еще один дом должен появиться в июле в селе Терней для сотрудников Сихотэ-Алинского заповедника. Уже смонтирован свайный фундамент, на место стройки везут материалы для самого здания. В сентябре 2021 года в селе Красный Яр будет завершено строительство зданий научной библиотеки и конторы национального парка "Бикин". Сейчас администрация нацпарка располагается в помещениях школы.

Строительство домов и другой инфраструктуры, по словам директора центра Сергея Арамилева, помогут привлечь к работе по защите тигриных мест обитания молодых специалистов, которых сейчас не хватает. В особо охраняемых природных территориях нехватка квалифицированных кадров составляет порядка 50%.

За прошедшие три года центр "Амурский тигр" при поддержке организаций-спонсоров создал в селе Красный Яр основную инфраструктуру: новое здание медицинской амбулатории, здания почты, администрации села и опорного пункта полиции, пекарню, дом быта, здание детского сада и шестиквартирный дом для сотрудников. При содействии центра в село были проведены сетевое электричество и широкополосный интернет.

Центр "Амурский тигр" - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Центр работает без бюджетного финансирования благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. В его задачи входит оценка состояния экосистем, в которых живет краснокнижный тигр, помощь организациям в его охране и экологическое просвещение.