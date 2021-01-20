Современное оборудование для лечения детей поступило на Камчатку благодаря единой субсидии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /ТАСС/. Первая на Камчатке барокамера с широким функциональным спектром для лечения детей с различными патологиями поступила в детскую поликлинику № 2 Петропавловска-Камчатского. Дорогостоящее оборудование приобретено на средства выделенной из федерального бюджета единой субсидии для регионов Дальнего Востока, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Баротерапия как средство лечения известна уже не одно десятилетие, но на Камчатке она активно не использовалась. У нас была когда-то барокамера в краевой больнице имени Лукашевского, но она уже давно не работает. А в педиатрии ее совсем не использовали. Поэтому баротерапия станет прекрасным дополнением в комплексном подходе лечения детей с различными патологиями", - цитирует пресс-служба заместителя главного врача детской поликлиники № 2 Петропавловска-Камчатского Ирины Пересунько.

В ближайшее время в детской поликлинике оборудуют помещение, где установят барокамеру. Ей будут пользоваться пациенты поликлиники и детского нейрологопедического центра, который размещается на базе медучреждения. Приобретение барокамеры стало возможным после выделения средств из единой дальневосточной субсидии.

Баротерапия - метод функционального лечения пациентов, при котором кровь насыщается кислородом гораздо сильнее, чем при обычном дыхании. Вместе с током крови кислород проникает в самые разные участки организма, особенно в те, которые остро в нем нуждаются. При этой процедуре организм запускает восстановительные процессы во всех тканях - в нервных, мышечных, костных, хрящевых и других.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, это 6,6 млн человек. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.