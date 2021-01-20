В 200 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

БАНГКОК, 20 января. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда в среду в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

В настоящий момент в 40 районах Бангкока индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый) и при норме в 50 пунктов составляет от 166 до 190, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье людей. Входящие в группу риска лица могут испытывать серьезные последствия от пребывания на улице. Вместе с тем в 10 районах города индекс качества воздуха повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и составляет от 192 до 279 пунктов. Повышенный уровень загрязнения атмосферы также наблюдается в 150 районах в северной и северо-восточной частях страны, а на юге королевства зафиксирован относительно чистый воздух.

По состоянию на 08:45 (04:45 мск) Таиланд, по информации World's Air Pollution, занимает шестое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. В первую пятерку рейтинга вошли Бангладеш, Монголия, Афганистан, Индия и Китай.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.