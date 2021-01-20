Ограничения из-за угрозы распространения коронавируса продлили на Чукотке до 3 февраля

ТАСС, 20 января. Власти Чукотки продлили ограничения на проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований в закрытых помещениях до 3 февраля из-за угрозы распространения коронавируса в регионе, сообщает в среду пресс-служба окружного правительства.

"В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать до 3 февраля 2021 года включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Копин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на полуострове сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, также в регионе действует обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

В настоящий момент в округе зарегистрировано 591 случай заражения коронавирусом, и это один из самых низких показателей в стране. 549 пациентов выздоровели, четверо умерли.