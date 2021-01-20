Роспотребнадзор принял более 10 тыс. обращений о качестве игрушек и новогодних подарков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. обращений поступило на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков в преддверии праздников. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"В рамках проведения тематического консультирования граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков поступило 10 289 обращений. Наиболее частыми были вопросы, касающиеся организации и проведения праздничных новогодних мероприятий для детей - 18,3% или 1 874 обращения, в том числе 1 262 обращения по организации и проведению праздничных новогодних мероприятий в образовательных организациях и 612 - в организациях культуры, торгово-развлекательных центрах и прочих", - говорится в сообщении.

Также россияне интересовались качеством и безопасностью детских новогодних подарков - 15%, или 1 543 обращения, в том числе 806 обращений по качеству и безопасности новогодних подарков для детей без игрушки и 737 - с игрушкой. Кроме того, граждане задавали вопросы по качеству и безопасности детской одежды и обуви, электронных гаджетов и игрушек, всего было 10,5%, или 1 085 обращений, в том числе 474 обращения по вопросам качества и безопасности карнавальной одежды, новогодних костюмов.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с риском распространения коронавирусной инфекции, обратившихся за консультацией интересовали вопросы о средствах для дезинфекционной обработки рук детей (4,6%, 474 обращения), а также по оказанию услуг аниматорами, в том числе Дедами Морозами и Снегурочками (4%, 416 обращений), и по работе детских игровых комнат в торговых центрах в период новогодних каникул (3,2%, 326 обращений)", - сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков проводилась на всей территории России с 7 декабря по 21 декабря 2020 года.