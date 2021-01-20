В Якутии запустят конкурс субсидий для создания туристической инфраструктуры

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Первый региональный конкурс субсидий для создания круглогодичной туристической инфраструктуры пройдет в Якутии в 2021 году, сообщила ТАСС в среду министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких.

"В 2021 году планируем реализовать новую меру поддержки предпринимателей, работающих в сфере туризма. Пройдет конкурс субсидий на софинансирование проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Якутии и связанных с созданием круглогодичных, оборудованных санузлом объектов на территории туркомплексов", - сказала Высоких.

Предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере свыше 7,7 млн рублей.

Одним из обязательных условий для участия предпринимателей в конкурсе является наличие уже разработанного проекта, сметы, земельного участка в аренде или собственности. Условия софинансирования - не менее 20% от суммы запрашиваемого гранта от предпринимателя, максимальная сумма субсидии может достигать 1 млн рублей.