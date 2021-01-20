Большинство россиян заявили, что недовольны своей текущей зарплатой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (83%) недовольны своей нынешней зарплатой, при этом 18% из них хотели бы иметь зарплату, превышающую текущую более чем на 50 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, лишь 17% отметили, что довольны своей заработной платой в настоящий момент. Среди недовольных своей зарплатой 15% респондентов отметили, что хотели бы получить прибавку до 10 тыс. рублей ежемесячно, 27% опрошенных желают получать до 20 тыс. рублей больше.

"Каждый пятый житель России мечтает о прибавке до 30 тыс. рублей, 9% - до 40 тыс. рублей, а 11% - до 50 тыс. рублей. Еще 18% опрошенных отметили, что хотели бы иметь зарплату, которая превысит текущую более чем на 50 тыс. рублей", - говорится в результатах опроса.

Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в январе текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,5 тыс. человек старше 18 лет.