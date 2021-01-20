"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и районах мира

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 60 странах и районах, что на 10 стран и районов больше, чем по состоянию на 12 января. Об этом сообщила в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в среду, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 12 января [разновидность коронавируса] VOC-202012/01 была выявлена еще в 10 государствах, территориях и районах. На настоящий момент из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - указывает организация. Отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, "выявлен еще в трех странах, и их общее число достигло 23". Этот вирус присутствует в четырех из шести регионов ВОЗ.

Кроме того, за период, прошедший после 12 января, в Бразилии была обнаружена разновидность коронавируса, получившая наименование P.1., а также был зарегистрирован еще один случай мутации разновидности B.1.1.28. У специалистов, однако, пока нет достаточной информации для вывода о том, являются ли эти разновидности более заразными и протекает ли заболевание более тяжело в случае заражения, констатировали в ВОЗ.

Ранее организация заявила, что "возникновение этих новых вариантов [коронавируса] было ожидаемым", поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами. Эксперты высказались за разработку "стандартизированной системы названий новых разновидностей" коронавируса, в которой, по их мнению, не должно быть "географических маркеров".

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре 2020 года. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, эти штаммы не взаимосвязаны. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила на брифинге в Женеве 8 января, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант.