В Музее Победы запускают иммерсивный проект к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Музей Победы запустит 27 января иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", сочетающий мультимедийные технологии и исторически достоверные декорации. Он приурочен к 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба музея в среду.

"Наш новый проект покажет, какими они были - простые ленинградцы, как они смогли выдержать такое, что пережить невозможно, как в невыносимых условиях продолжали бороться и отстояли свой великий город. Как судьбы этих людей в это страшное военное время переплелись с судьбой всей страны, и почему слово "ленинградец" и сегодня вызывает особенные эмоции", - отмечает заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник.

Проект создан в рамках масштабной экспозиции "Подвиг народа". "Мультимедийные комплексы здесь сочетаются с трехмерными панорамами и исторически достоверными декорациями. Голографические проекции, фильмы-реконструкции, подлинные кадры кинохроники и элементы иммерсивного театра создают "эффект присутствия", - говорят в музее.

Проект можно будет увидеть и на сайте музея.

Музей Победы, как и другие музеи в Москве, пока закрыт для посещения. На прошлой неделе действующие из-за коронавируса ограничения для учреждений культуры в столице продлили до 21 января.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Так, на Нюрнбергском процессе приводилась цифра в 632 тыс.. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.