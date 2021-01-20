Роскачество советует выбирать для квартиры инфракрасные или масляные обогреватели

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты Роскачества рекомендуют при выборе обогревателей для квартиры отдавать предпочтение инфракрасным, масляным и конвекторным обогревателям или тепловентиляторам. Об этом говорится в сообщении организации.

"Для квартиры наиболее подходят масляные, конвекторные, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы", - отмечается в сообщении.

Инфракрасные обогреватели работают за счет излучения инфракрасных лучей от стеклянных трубок, внутри которых находятся нагревательные элементы, и греют не воздух, а поверхности вещей, куда попадают лучи. Они будут максимально эффективны при размещении под потолком: та область, куда попадают лучи, будет теплой, а вот воздух вокруг будет оставаться холодным. Среди их достоинств эксперты называют отсутствие шума, экономичность и возможность быстро прогреть нужную зону, однако они не подходят для обогрева больших помещений и могут вызывать неприятные ощущения.

Масляный обогреватель работает по принципу стандартного радиатора отопления: минеральное масло внутри разогревается электрической спиралью и отдает тепло на металлический корпус. Он не требует какого-либо монтажа, прост в использовании и не сушит воздух как конвектор. Среди его достоинств эксперты называют бесшумную работу и мобильность, низкую цену, экологичность и сохранение тепла после выключения, среди недостатков - сильное нагревание корпуса, медленный прогрев помещения, высокий расход электроэнергии.

Конвекторные обогреватели работают на электричестве, воде или газе и могут встраиваться в пол или монтироваться на стены. Внутри них находится нагревательный элемент, который и прогревает проходящий через прибор холодный воздух. Такие обогреватели бесшумны и не нагреваются, они потребляют небольшое количество энергии и равномерно прогревают помещения. Однако многие из них требуют профессионального монтажа при установке, и эффективность нагрева зависит от расположения прибора.

Тепловентиляторы распространяют теплый воздух с помощью вращения лопастей. Тепловентиляторы не предназначены для круглосуточного поддержания тепла, но могут быстро прогреть небольшую комнату, они компактны и легко передвигаются. В то же время они шумные, при попадании в них пыли возможен неприятный запах, после выключения эффект быстро пропадает, а также они сушат воздух.

Советы по выбору

Как отметили в Роскачестве, самыми шумными считаются тепловентиляторы, самыми тихими - инфракрасные. При выборе мощности обогревателя эксперты советуют исходить из размеров помещения. Мощность прибора при этом определяется по принципу: на каждый квадратный метр требуется 100 Вт мощности обогревателя. На каждое окно в комнате следует добавить еще 200 Вт. Еще столько же нужно добавить, если у комнаты есть внешняя стена. Далее стоит учитывать прочие условия, влияющие на теплопотерю в доме: продуваемые рамы, слабое центральное отопление, потолки выше 3 м и т. д.

"То, насколько безопасным будет использование обогревателя в квартире, зависит не только от самого прибора, но и состояния и возможностей домашней электросети. Поэтому перед решением о покупке убедитесь, что ваша электросеть "потянет" новый прибор", - советуют в Роскачестве. Однако практически все современные обогреватели имеют защитную систему, которая отключает их работу при перегреве. При соблюдении техники безопасности прибор не должен привести к возгоранию.

Тем не менее тепловентиляторы лучше не оставлять без присмотра и не использовать длительное время: они могут перегреться. При использовании инфракрасных обогревателей риска пожара нет, так как сам прибор не нагревается. Но напольные обогреватели (чаще всего масляные) могут сильно разогреваться и стать причиной ожога.

По мнению специалистов Роскачества, коэффициент полезного действия выше всего у инфракрасных моделей. При этом для обогрева одной небольшой комнаты они рекомендуют масляный обогреватель (радиатор). Тепловентилятор обычно используют, когда нужно очень быстро прогреть помещение.