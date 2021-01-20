СМИ: Warner Bros. к 2023 году снимет приквел повести "Чарли и шоколадная фабрика"

ТАСС, 20 января. Американская киностудия Warner Bros. 17 марта 2023 года выпустит фильм "Вонка", повествующий о жизни владельца шоколадной фабрики Вилли Вонки до событий повести британского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" (1964). Об этом во вторник сообщил журнал Deadline.com.

По его информации, продюсером картины выступит Дэвид Хейман, продюсировавший все части серии фильмов о Гарри Поттере, а режиссером - Пол Кинг, который снял фильмы о медвежонке Паддингтоне: "Приключения Паддингтона" (2014) и "Приключения Паддингтона - 2" (2017).

Издание уточняет, что проект находится на начальной стадии и фильм не начнут снимать, пока в Великобритании не отменят ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом. Создатели рассчитывают на старт съемок в сентябре. Кастинг еще не начался.

В книге Роальда Даля шоколадный магнат Вилли Вонка устраивает розыгрыш пяти золотых билетов, которые можно найти в упаковках шоколада его производства. Пять счастливчиков, включая Чарли Бакета, мальчика из бедной семьи, отправляются на экскурсию на шоколадную фабрику Вонки, где их ждут чудеса и приключения. Ранее по мотивам повести вышли два фильма: "Вилли Вонка и шоколадная фабрика " (1971) режиссера Мела Стюарта с Джином Уайлдером в главной роли и "Чарли и шоколадная фабрика" (2005) Тима Бертона, где роль Вонки исполнил Джонни Депп.