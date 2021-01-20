В Москве благотворительный сервис стал лауреатом международной премии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лауреатом международной премии Big Innovation Awards стал столичный благотворительный сервис на портале mos.ru. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Благотворительный сервис на портале мэра и правительства Москвы стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Ее ежегодно вручают организациям и людям, воплощающим в жизнь инновационные решения, которые оказывают большое влияние на общество", - говорится в сообщении.

Сервис создали в Москве по инициативе благотворительных фондов и запустили 16 октября 2020 года. Он находится в разделе "Мои платежи" на mos.ru в блоке "Благотворительность".

"На днях сервису исполнилось три месяца. Это важный проект по поддержке благотворительности и культуры добрых дел. Пока он находится на этапе становления: мы приглашаем к сотрудничеству работающие в городе фонды и информируем о нем жителей. То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет", - приводятся в сообщении слова заместителя Мэра Москвы Натальи Сергуниной.

С октября 2020 года сервисом воспользовались почти 4 тыс. человек. Они сделали 6,2 тыс. пожертвований, средняя сумма одного перевода составила более 260 рублей.

Премию Big Innovation Awards учредила американская консультационная компания Business Intelligence Group. Ее ежегодно вручают людям и организациям, которые воплощают инновационные решения, оказывающие большое влияние на общество. Заявки номинантов оценивает экспертная комиссия.