NYT: ученые выявили новую разновидность коронавируса в штате Калифорния

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Исследователи выявили новую разновидность коронавируса на территории американского штата Калифорния, данный штамм быстро распространялся в течение последних нескольких месяцев. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times .

Специалисты медицинского центра "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) назвали новую разновидность CAL.20C. Данный штамм, предположительно, появился в июле 2020 года в результате мутаций вируса. Его быстрое распространение началось в ноябре. В публикации констатируется, что пока нет оснований считать новую разновидность более летальной, чем другие. Кроме того, пока нет доказательств того, что она является более заразной. Чтобы установить это, требуется провести дополнительные исследования.

Один из специалистов центра Эрик Вейл полагает, что указанный штамм может быть более заразен, чем зафиксированные ранее. По его мнению, этим может быть обусловлен быстрый рост числа инфицированных в южной части штата. "Я в достаточной мере уверен, что это более заразная разновидность вируса", - полагает Вейл. В материале приведены оценки вирусолога Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Чарльза Чю. Как он сообщил, на CAL.20C приходятся 20-30% получаемых им и его коллегами в штате образцов коронавируса. Чю выразил уверенность в том, что указанный штамм распространится и за пределами Калифорнии.

Сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили журналистам, что пытаются получить дополнительную информацию, касающуюся указанной разновидности вируса. На прошлой неделе в ЦКПЗ заявили, что наиболее распространенным в США в марте текущего года станет другой новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Многие страны приостановили авиационное сообщение с королевством.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 24,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 400 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.