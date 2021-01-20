Чернышенко поручил подготовить программу гостеприимства для конгресса математиков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания организационного комитета дал поручение подготовить программу гостеприимства для участников Международного конгресса математиков, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году.

"Россия во второй раз завоевала право на проведение этого статусного научного форума - впервые конгресс проходил в Москве в 1966 году. Ожидается, что в 2022 году на конгресс в Россию приедут более 5 000 математиков со всего мира. Вице-премьер дал поручение подготовить программу гостеприимства для участников", - сообщила в среду пресс-служба вице-премьера.

Международный конгресс математиков пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году и станет продолжением проводимых в России знаковых мероприятий Года науки и технологий. В 2021 году состоится Российский съезд математиков, призванный консолидировать математическое сообщество страны и подготовить участников к повестке предстоящего конгресса.

"Конгресс - это престижная, знаковая международная площадка, которая объединяет ведущих математиков мира. На нем определяется на перспективу система координат, в которой будут развиваться школьное, вузовское образование и математика как наука. Поддержка нашей заявки Международным математическим союзом говорит о признании заслуг российской математической школы. Наша задача - организовать и провести конгресс на самом высоком уровне, подтвердив тем самым авторитет страны в мировом научном сообществе", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в преддверии конгресса в 2022 году в ведущих вузах страны в течение нескольких месяцев будут проходить специальные метаматематические конференции, так называемые сателлитные мероприятия. Они состоятся во Владивостоке, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове на Дону. Он также отметил, что Российский съезд и Международный конгресс математиков будут организованы в рамках национального проекта "Наука".