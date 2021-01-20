На Камчатке создадут заказник для сохранения редких мхов и лишайников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /ТАСС/. Заказник для сохранения краснокнижных мхов и лишайников создадут в 2021 году на потухшем вулкане Николка Мильковского района Камчатки. Работы по созданию особо охраняемой природной территории (ООПТ) ведутся совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"Значимым событием станет создание еще одного долгожданного ботанического заказника на горе Николка в Мильковском районе. Этот район уникален, здесь растут редкие растения, существовавшие на этой территории еще в период верхнего плейстоцена (эпоха, начавшаяся 2,588 млн лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет назад]. Многие мхи и лишайники включены в Красную книгу России, поэтому данный район требует особого внимания. Эту работу мы планируем завершить в 2021 году совместно с WWF России", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.

Николка - древний потухший вулкан на Камчатке. Его площадь - около 700 кв. км. Планируемая площадь будущего государственного природного ландшафтного заказника - более 110 тыс. гектаров.

Ранее в краевом правительстве сообщали ТАСС, что в 2021 году на Камчатке планируют основать еще одну ООПТ - "Озеро Паланское" - для создания популяции азиатской нерки.