Минздрав получил от Центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины от коронавируса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минздрав России получил от Центра им. Чумакова пакет документов для регистрации вакцины против новой коронавирусной инфекции, они направлены на экспертизу. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук. Это цельновирионная инактивированная вакцина. Документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации", - сказал он на селекторном совещании с представителями регионов.

В России уже зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. "Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", - добавил Мурашко.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что регистрация вакцины Центра им. Чумакова ожидается 16 февраля. По ее словам, препарат может храниться при температуре от 2 до 8 градусов тепла.

"Спутник V"

Мурашко также сообщил, что более 375 тыс. двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса "Спутник V" введены в гражданский оборот с начала недели для массовой вакцинации россиян.

"На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тыс. двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". Продолжается наращивание поставок вакцины в регионы", - сказал он на селекторном совещании с представителями регионов.

Ранее Мурашко сообщал, что до конца января в регионы РФ ожидается поставка около 2 млн доз вакцин.