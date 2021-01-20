МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием со дня образования республики, отметив историческое наследие региона и доблесть его жителей в борьбе с международным терроризмом. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"На протяжении веков Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение, - отмечает глава государства. - И сегодня вы чтите эти высокие духовные, нравственные ценности, возрождаете исконные традиции, по праву гордитесь именами выдающихся земляков - ученых, спортсменов, государственных деятелей, мужественных воинов, которые внесли вклад в летопись своего края и нашей страны".

"Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России", - подчеркивается в послании президента. "Именно сохранение межнационального согласия и мира в обществе - это прочная основа для решения комплексных задач, связанных с экономическим и социальным развитием региона, поддержкой предпринимательства, созданием современных производств и рабочих мест, модернизацией образования и здравоохранения, - указывает Путин. - Главная цель, приоритет этих усилий - повышение качества жизни людей, новые возможности для каждого человека".

Глава государства пожелал жителям Дагестана успехов, процветания и реализации намеченных планов на благо страны и региона.

20 января 1921 года был принят декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, 24 мая 1991 года регион переименован в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику, с 1993 года - Республика Дагестан.