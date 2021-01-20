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В Петербурге более 36 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях

В этом году к проведению крещенских купаний были оборудованы купели по 18 адресам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Более 36 тыс. жителей Санкт-Петербурга окунулись в городские купели на праздник Крещения. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

"Всего приняли участие в купании 36 060 человек. Происшествий не допущено", - сказали в управлении.

В этом году в Санкт-Петербурге к проведению крещенских купаний были оборудованы купели по 18 адресам. Главная городская иордань, по традиции, была организована у Петропавловской крепости, чин великого освящения воды в ней совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В условиях эпидемии коронавирусной инфекции при посещении крещенских купелей участникам необходимо было придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди.

В 2020 году в Петербурге было 24 купели, омовение в них совершили более 49 тыс. человек.

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