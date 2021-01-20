В Москве началась вакцинация от коронавируса в "Депо", "Геликон-опере" и флагмане МФЦ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работу в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои Документы" в Центральном округе Москвы и в торговых центрах "Афимолл Сити", "Океания" и "Город". Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Чтобы защитить свое здоровье могло максимальное количество жителей столицы, в том числе и те, кто по каким-то причинам не могут посетить поликлинику по месту жительства, мы решили организовать выездные бригады вакцинации в популярных городских локациях. Начиная с сегодняшнего дня сделать прививку можно во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "Депо", театре "Геликон-опера" и в двух торговых центрах. В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины", - сказала Ракова.

Принимать желающих пройти вакцинацию будут с 10:00 мск до 21:00 мск. После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа вакцинации через 21 день. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи.

В торговых центрах "Океания" и "Город" вакцинация будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она пройдет в торговых центрах "Саларис" и "Л-153". В торговых центрах Columbus и "Калейдоскоп" прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом.

"Вакцинация выездными бригадами проводится без предварительной записи с 10:00 мск до 21:00 мск. Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. Запись на введение второго компонента вакцины будет осуществляться в день первой прививки. Дату и время назначит врач по согласованию с жителем", - добавила Ракова.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Пункты вакцинации появятся на базе 42 частных клиник, таких как "Медси", Европейский медицинский центр, "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор" и других. При это сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции.