МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов следить за ходом массовой вакцинации от коронавируса в регионах и вести разъяснительную работу с населением, поскольку вакцинация является единственным способом быстрее избавиться от действующих в связи с пандемией ограничений.

"Вакцинирование - это практически единственный способ как можно быстрее освободиться от ограничений, которые на протяжении многих месяцев буквально сковывали и экономику, и жизнь людей. И я прошу вас, уважаемые коллеги, самым внимательным образом отслеживать ситуацию с вакцинацией в регионах, где есть сбои, сколько развернуто пунктов по вакцинации, вести разъяснительную работу среди населения. Это крайне необходимо сделать не затягивая", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.

Она отметила, что в соответствии с поручением главы государства в регионах началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. "Во всем мирам по пальцам одной руки можно пересчитать государства, которые оказались способны своими силами разработать, протестировать и запустить в масштабное производство собственные вакцины. Россия первая среди них", - заявила спикер СФ.