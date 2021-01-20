Около 70 млн доз вакцины "Спутник V" поставят в регионы до июня

По его словам, РФ полностью сможет обеспечить свои потребности в прививке. Мантуров отметил, что министерство и фармкомпании сформировали прогнозный план производства вакцины до середины лета. "Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения, это под 70 миллионов доз должно быть поставлено в регионы. Это до июня", - сказал он, добавив, что до этого должны привиться 68 млн россиян.

"В целом мы понимаем, что объем производства наших площадок, а их шесть, <...> полностью позволяет удовлетворить потребности системы здравоохранения России без каких-то импортных поставок", - подчеркнул министр. Мантуров также сообщил, что есть возможность для увеличения объемов производства.

Он добавил, что сейчас в РФ произведено почти 7 млн двух компонентов доз вакцины. В январе должно быть выпущено не менее 7 млн доз вакцины, в феврале - 11 млн, в марте - 15 млн. В регионы РФ в январе будет отправлено 2,1 млн доз вакцины, в феврале - 5,7 млн, в марте - 8,8 млн.

По словам министра, площадки за рубежом за год могут произвести около 350 млн доз вакцины "Спутник V". "В общей сложности мы рассчитываем на поставку зарубежных площадок в другие страны в общем объеме примерно 350 млн доз за год", - сказал Мантуров.