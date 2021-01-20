Глава Ульяновска ушел на самоизоляцию из-за подтвердившегося коронавируса у супруги

УЛЬЯНОВСК, 20 января. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у супруги главы Ульяновска Сергея Панчина. В связи с этим Панчин ушел на самоизоляцию, об этом он написал в своем аккаунте в Instagram .

"В соответствии с установленным порядком Роспотребнадзора вынужден уйти на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на коронавирус у супруги. Тем не менее, продолжаю осуществлять руководство всеми городскими службами", - написал он.

Панчин добавил, что все рабочие совещания переведены в дистанционный режим. "У нас слаженная городская команда, которая справится с поставленными задачами. Все вопросы жизнедеятельности города держу на личном контроле", - уточнил он.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 41 333 случая заражения коронавирусом, выздоровели 38 297 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 529 пациентов с подтвержденной инфекцией.