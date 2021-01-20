{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19? Рекомендации для привитых

© Александр Рюмин/ТАСС

В России проходит вакцинация от коронавируса. Прививка добровольна и бесплатна. Исключение — дети и подростки до 18 лет. Мы собрали важные рекомендации для тех, кому уже ввели вакцину. 

Без спортзала и бани

1

Место инъекции не рекомендуется мочить в течение трех дней, стоит отказаться от посещения бани и сауны. 

Также в этот период нужно избегать физических нагрузок.

Один из побочных эффектов — повышение температуры до 38 градусов. В этом случае врачи рекомендуют принять парацетамол. 

 

Больше белка и контроль витамина D

2

Тем, кто прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, следует обратить внимание на то, достаточен ли уровень витамина D в организме, и в случае необходимости устранить его дефицит. 

Также нужно потреблять продукты с повышенным содержанием белка. 

"Для чего вводится вакцина? Для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела — это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что? Это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было", — пояснил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.

 

Отказаться от алкоголя и избегать стресса

3

Роспотребнадзор после вакцинации против коронавируса рекомендует не переохлаждаться, не перегреваться, избегать стрессов для организма и не есть продукты, на которые у вас аллергия. 

Алкоголь может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или бессмысленной. Поэтому в течение трех дней стоит от него отказаться.

Отложить планирование беременности

4

В Минздраве сообщили, что риски при вакцинации гораздо ниже, чем возможные последствия от коронавируса. 

Планирование беременности или проведение ЭКО лучше начинать через два-три месяца после прививки. 

Беременность является фактором риска заболеваемости COVID-19. В частности, в группе высокого риска находятся женщины с сопутствующими заболеваниями.

 

 

Теги
Пандемия COVID-19
Финляндия в 2020 году чаще всего выдавала гражданство россиянам
Всего в 2020 году финское гражданство получили свыше 8,7 тыс. человек
Читать полностью