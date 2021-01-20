Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19? Рекомендации для привитых

Тем, кто прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, следует обратить внимание на то, достаточен ли уровень витамина D в организме, и в случае необходимости устранить его дефицит.

Также нужно потреблять продукты с повышенным содержанием белка.

"Для чего вводится вакцина? Для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела — это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что? Это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было", — пояснил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.