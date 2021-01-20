Попова: заболеваемость COVID-19 в России более чем вдвое ниже, чем в Европе

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России даже в период осеннего подъема не превышала 20 случаев в сутки на 100 тыс. жителей, тогда как в странах Европы показатель достигает 50-70. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ всю осень мы держались <...> на уровне не выше 20 [случаев] на 100 тыс. населения в сутки. <...> Если в Российской Федерации мы не перешагнули позицию 20 на 100 тыс. населения в сутки, то европейские страны сегодня имеют показатели 50, 60 и 70", - сказала она на заседании коллегии управления ведомства по Татарстану.

По словам Поповой, этот показатель в США, например, составляет 80-100 на 100 тыс. населения, он "уже вызывает напряжение, но не является запредельным".

Кроме того, Россия находится в тройке мировых лидеров по тестированию на 100 тыс. и занимает второе или третье место.

По ежесуточном количеству заболевших на 100 тыс. населения Россия также стабильно занимает 56-60 место, а по количеству тяжелых больных и летальности - также не "лидирующие" места.

По данным Поповой, в РФ наблюдается тренд на снижение числа заразившихся коронавирусом. "Цифры у нас снижаются, вы видите, тренд идет на снижение. Мы все с вами делаем правильно", - сказала она.