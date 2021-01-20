Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума за пандемию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в среду опустился с 0,75 до 0,65 - минимума за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель снизился с 0,97 до 0,93, что стало минимальным значением с 7 января.

В трех регионах с наибольшим числом заболевших коэффициент остается выше единицы. Это Нижегородская и Архангельская области, в которых показатель составил соответственно 1,01 и 1,05, а также Санкт-Петербург, где он оказался на отметке 1,07.

Еще в двух регионах коэффициент равен ровно 1 - Ростовской и Свердловской областях.

В Воронежской области и Красноярском крае показатель в понедельник составил 0,99, в Иркутской области он остался на уровне 0,98, а в Подмосковье снизился до 0,93 (минимума с 9 января).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.