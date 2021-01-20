Африканский союз ведет переговоры о покупке "Спутника V"

ПРЕТОРИЯ, 20 января. /ТАСС/. Африканский союз (АС) ведет переговоры о приобретении крупных дополнительных партий вакцины от коронавируса, в том числе с российскими производителями о возможных поставках "Спутника V". Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк).

"По нашим оценкам, мировой рынок вакцин откроется в ближайшие месяцы, когда на него выйдут новые поставщики, - заявил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг. - Критически важным для Африки является доступ к этому рынку, получение необходимого количества вакцины и начало массовой вакцинации".

Африканский союз ищет сейчас возможность заполучить партии вакцин сверх тех, что уже согласованы в рамках созданного при содействии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) международного механизма COVAX. В этих целях АС вошел в контакт с рядом стран, включая Россию. Президент ЮАР Сирил Рамапоса, который председательствует в Африканском союзе, заявил 14 января, что Африка уже имеет соглашения о поставках 270 млн доз вакцины от коронавируса. При этом первая партия объемом в 50 млн доз поступит на континент в период с апреля по июнь текущего года.

Интерес к российской вакцине от коронавируса проявляет не только Африканский союз, но и отдельные страны континента. Так, глава агентства первичной медицинской помощи Нигерии Фейсал Шуайб сообщил, что Нигерия ведет переговоры с Россией и Индией на предмет закупки у них крупных партий вакцины от COVID-19, которые не требуют особо низких температур для хранения и перевозки. Аналогичные консультации с российскими производителями ведет и правительство ЮАР.

Агентство указывает, что, согласно оценке Афрэксимбанка, странам Африки придется платить от $3 до $10 за каждую дозу вакцины, которую они будут приобретать на мировом рынке вне механизма COVAX. В результате многие государства континента будут вынуждены взять на эти цели кредиты, которые придется погашать в течение 5 - 7 лет. В целом, согласно подсчетам Афрэксимбанка, странам Африки требуется более $9 млрд для того, чтобы закупить минимальное необходимое количество вакцины от COVID-19 в целях остановить продолжающую разрастаться на континенте пандемию нового коронавируса. На текущий день таких денег у большинства африканских правительств нет, указывает Афрэксимбанк.

На текущий день число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 3 283 753, скончались 79 624, выздоровели 2,7 млн человек. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом выявлено в ЮАР, затем следуют Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия.