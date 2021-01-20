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Мурашко заявил, что средняя зарплата российских медиков выросла, несмотря на пандемию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Средняя зарплата медицинских работников в России выросла, несмотря на пандемию. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Совете Федерации.

"Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации, сокращение объема платных услуг, [но] в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников", - сказал он.

По данным министра, более 60 тыс. студентов оказывают помощь пациентам с коронавирусом. "В непосредственном оказании медицинской помощи сегодня задействовано более 550 тыс. медицинских работников. Активно привлекаются в том числе студенты средних и высших образовательных организаций, а также научных учреждений. В целом количество привлеченных обучающихся составило более 60 тыс. человек", - сказал он. 

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