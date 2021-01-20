В Югре приостановили вакцинацию жителей от COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса "Гам-ковид-вак" (торговая марка - "Спутник V") для добровольной вакцинации медработников поступила в Югру в середине сентября 2020 года. 29 декабря Добровольский сообщил на заседании регионального оперативного штаба, что Югра ожидает до 109 тыс. доз вакцины от коронавируса в ближайшие три месяца. Благодаря ей планируется начать в Югре вакцинацию от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ приостановил вакцинацию жителей от коронавируса во всех крупных городах, поскольку в регионе закончились запасы вакцины "Спутник V". 20 января будут использованы последние десять доз в трех сельских больницах, сообщил в среду ТАСС директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"Вакцинация [временно] завершается [сегодня]. Остались десять флаконов в трех сельских больницах, которые мы сегодня используем", - сказал он.

19 января на заседании регионального оперативного штаба Добровольский сообщил, что регион к настоящему времени получил 7,2 тыс. доз вакцины от коронавируса и ждет еще 20 тыс. до 23 января, при этом он не утонил точную дату поставки. Он отметил, что в регионе 1 299 жителей в полном объеме прошли оба этапа вакцинации.

Также накануне помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что почти 300 тысяч двухкомпонентных доз вакцины против нового коронавируса "Спутник V" будет доставлено в регионы Урала до конца января. В частности, в ХМАО доставят до февраля более 60 тыс. доз, из которых 20 тыс. - до 25 января.

В Югре организована предварительная запись на вакцинацию. В настоящее время 12,2 тыс. жителей записались по телефону и через электронные регистратуры. "Реакций, требующих оказания медицинской помощи, за это время не отмечено", - уточнил Добровольский.

Обстановка в регионе

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 20 января зарегистрировано 45 463 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 215 - за последние сутки. Умерли 629 человек, 41 958 пациентов выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.