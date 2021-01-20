Федеральные гостелеканалы посвятили думским партиям почти 177 часов в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Федеральные государственные телеканалы освещали деятельность парламентских партий в 2020 году почти 177 часов. Об этом сообщается в сведениях об объеме эфирного времени за 2020 год, которые были утверждены на заседании Центризбиркома России в среду.

По данным ЦИК, общий объем федерального телеэфира, затраченного на освещение деятельности парламентских партий в 2020 году, составил 176 часов 48 минут, регионального - 176 часов 38 минут. При этом в федеральном радиоэфире парламентские партии получили 61 час 21 минуту, в региональном - 101 час 56 минут.

ЦИК РФ проводит мониторинг равенства доступа парламентских партий к телерадиоэфиру в соответствии с законом, принятым весной 2009 года. Согласно документу, всем партиям, представленным в Госдуме, гарантирован равный доступ к эфиру телерадиовещательных компаний, учредителем которых является государство. В настоящее время это ВГТРК, в состав которой входят телеканалы "Россия", "Вести", радиостанции "Радио России", "Маяк", "Вести FM", а также региональные телекомпании, вещающие во всех субъектах РФ.

Определение порядка и методики учета эфирного времени и контроль за его предоставлением возложен на Центризбирком. Учет проводится с 1 сентября 2009 года. Согласно требованиям ЦИК, отклонение в освещении партий не должно превышать 3%, при этом учитываются сообщения, в которых содержатся ключевые слова, указывающие на них, засчитывается видеоряд, если в нем присутствует изображение эмблемы или флаг партии. Информация о деятельности депутатов и членов руководящих органов партий не идет в зачет, "если она не связана с деятельностью парламентской партии, при отсутствии в информационном сообщении указания на принадлежность соответствующей партии или фракции".