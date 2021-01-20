Парламентарии простились с депутатом Госдумы Николаем Антошкиным

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты простились в среду с коллегой, генерал-полковником Николаем Антошкиным, умершим после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Депутат Государственной думы, герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Антошкин будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище. В церемонии прощания приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы", - говорится в сообщении.

Герой Советского Союза Николай Антошкин, получивший звание за личный вклад в успешное проведение работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, умер в возрасте 78 лет. Как сообщил ранее лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, Антошкин болел коронавирусом.

Это уже третий депутат, умерший после заражения инфекцией: в сентябре прошлого года умер 67-летний представитель КПРФ Ваха Агаев, в декабре - депутат от той же фракции Валентин Шурчанов, ему было 73 года.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года в Кузьминовке Федоровского района Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков имени И. С. Полбина, в 1973 году - Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (ныне входит в состав Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина), в 1983 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1993 года Антошкин был командующим фронтовой авиацией ВВС России, с 1997 года - заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. В 1998 году Антошкин ушел в отставку в звании генерал-полковника. В разное время был награжден орденами Ленина, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степеней, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени с мечами.