Мурашко назвал "опасным вариантом" дистанционную торговлю рецептурными лекарствами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает "достаточно опасным вариантом" дистанционную торговлю рецептурными препаратами. Об этом он заявил в среду в ходе правительственного часа в Совфеде, отвечая на вопрос о возможном запрете рекламы лекарственных средств.

"Рецептурные препараты - конечно же, нет, [рекламировать нельзя]. Дистанционная торговля по рецептурным препаратам - достаточно опасный вариант развития событий. По безрецептурным мы пошли на это, по рецептурным - нет", - сказал Мурашко.

Он добавил, что на сегодняшний день законодательство по этому вопросу "содержит определенный учет баланса мнений". "Это вопрос не только фармпроизводителей. Есть мнение и пациентского сообщества, что информирование по ряду лекарственных препаратов [необходимо], в том числе направленных на укрепление собственного здоровья, в частности витаминных препаратов группы D и ряда других", - сказал Мурашко.