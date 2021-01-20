Мурашко: нужно создавать новые системы мониторинга уровня глюкозы у пациентов с диабетом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что нужно рассматривать новые системы мониторинга уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом.

"Ориентация идет не только на развитие тест-полосок в целом. По сахарному диабету нужно рассматривать, в том числе развитие новых мониторных систем для уровня глюкозы. Поэтому сейчас совместно с нашими НМИЦ институтом эндокринологии мы формируем определенные предложения по обеспечению и развитию этого направления по сопровождению пациентов с сахарным диабетом", - сказал он в ходе правительственного часа в Совфеде, отвечая на вопрос сенатора об обеспечении пациентов с диабетом глюкометрами и тест-полосками.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ноябре 2020 года поручила Минздраву направить в регионы рекомендации по обеспечению средствами диагностики для больных сахарным диабетом 1 типа, не получающих инсулинотерапию. По ее данным, численность пациентов с диагнозом "сахарный диабет" выросла за 2019 год среди взрослых - на 4,7%, среди детей - на 5,3%. На начало 2020 года было зарегистрировано 5,1 млн заболеваний сахарным диабетом у взрослого населения в России и почти 50 тыс. у детей.