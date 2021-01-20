Москалькова считает, что вакцинация будет способствовать расширению прав граждан

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что вакцинация "будет способствовать расширению прав человека", в том числе в плане возможности зарубежных поездок.

"Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж", - приводит слова Москальковой ее пресс-служба в среду.

Вместе с тем омбудсмен обращает внимание на необходимость соблюдения прав граждан, для которых вакцинация неприемлема по состоянию здоровья. "Как быть им? Как их права будут защищены? Когда для них будут сняты ограничительные меры?" - отметила она.

Также пресс-служба приводит слова омбудсмена о том, что аппарат уполномоченного "готов оперативно реагировать не только на возможные ущемления прав граждан с принятием "антиковидных паспортов", но и по другим вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции".

18 января в России стартовала массовая добровольная вакцинация от коронавируса. Возможность сделать прививку появилась у всех желающих, а не только у людей из групп риска. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая во вторник заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, правительство РФ прорабатывает вопрос международного признания сертификатов о получении прививки от коронавируса.