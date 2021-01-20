Мурашко: в России создали несколько препаратов, блокирующих размножение коронавируса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские разработчики создали ряд препаратов, блокирующих размножение коронавируса, но пока нет данных их клинических испытаний. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации.

"Таких разработок сегодня несколько, это как раз препараты, которые блокируют размножение возбудителя на том или ином этапе. Есть препараты, которые проходят доклинику (доклинические испытания - прим. ТАСС), есть препараты, которые проходят клинические исследования. Пока все-таки данных по завершении клинических исследований, даже первой фазы, пока вот по этим препаратам нет", - сказал он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится разработка новых препаратов против коронавируса.

Министр добавил, что на данные препараты обращено пристальное внимание. "По данным препаратам, они стоят на особом контроле. Но с чего начал, тем и завершу - ни в коем случае конкуренции [между] вакцинами и лекарственными препаратами нет", - сказал он, пояснив, что у медицинского работника для борьбы с пандемией должны быть оба рычага воздействия на инфекцию.

Глава Минздрава также подчеркнул, что для лечения коронавирусной инфекции было зарегистрировано несколько инновационных препаратов, "Сегодня это около трех препаратов", - сказал Мурашко.