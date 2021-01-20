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Мурашко: вакцинация от гриппа 60% населения позволила предотвратить его сочетание с COVID

Министр здравоохранения отметил, что в 2020 году "реализован пакет масштабнейших инновационных проектов"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вакцинация 60% населения РФ против гриппа позволила предотвратить сочетание инфекций гриппа и коронавируса, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"В 2020 году реализован пакет масштабнейших инновационных проектов. Например, вакцинация против гриппа - 60% населения, что позволило предотвратить сочетание инфекций гриппа и коронавируса. Сегодня этого нет", - сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось выполнить план прививок в соответствии с национальным календарем.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
Молния
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