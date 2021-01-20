МВД пока не начало отслеживать по камерам водителей без полиса ОСАГО

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полиция пока не начала проверки полисов ОСАГО с помощью камер фотофиксации на дорогах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"В настоящее время правоприменительная практика по данной статье КоАП ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств") на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, сотрудниками полиции не осуществляется", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос ТАСС.

Также в МВД отметили, что ведомство не планирует изменять размер административных штрафов за отсутствие полиса ОСАГО.

В конце 2018 года в МВД сообщили, что ведутся необходимые подготовительные технические работы по синхронизации информационных систем Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. И такая деятельность начнется по мере технической готовности информационных систем.

Вместе с тем, издание "Коммерсант" в начале января этого года сообщило, что Минюст и МВД планируют ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП. В частности, по данным издания, уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО: если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности не чаще одного раза в сутки. "Коммерсант" напомнил, что систему автоматического наказания водителей без ОСАГО начали тестировать в августе 2019 года в Москве - водителям рассылали письма-уведомления без штрафов, однако, спустя несколько месяцев рассылка прекратилась и неизвестно, когда возобновится.