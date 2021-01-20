Суд в Уфе рассмотрит 57 административных дел в отношении министра здравоохранения региона

УФА, 20 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы с 20 по 22 января рассмотрит более 50 дел об административных правонарушениях в отношении министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина. Все они связаны с неисполнением содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, указано в картотеке дел.

Всего суд рассмотрит 57 дел до 22 января в отношении Забелина, они поступили 25 ноября 2020 года, судом первой инстанции указано управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии. Чиновник привлекается за неисполнение требований ведомства.

По сведениям агентства "Башинформ", иски связаны с обеспечением лекарственными препаратами детей с редкими (орфанными) заболеваниями.