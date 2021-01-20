Комитет Думы рекомендовал ко II чтению законопроект о доступности экологической информации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды в среду рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о правовой регламентации предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Законопроект был подготовлен кабмином во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, данного еще в 2016 году на заседании Госсовета. Глава государства тогда поставил задачу, чтобы каждый человек имел право на получение экологической информации.

Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что в законе должно быть прописано двойное понятие "информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)". Как уточнил в ходе заседания глава комитета Владимир Бурматов, такое уточнение позволит более широко трактовать понятие.

Кроме того, ко второму чтению депутаты уточнили, что федеральные органы исполнительной власти, а также органы региональной власти и местного самоуправления, обладающие экологической информацией, обязаны размещать ее в интернете. Порядок размещения установит правительство РФ.

Профильный комитет ко второму чтению также предложил прописать в законе четкий перечень информации, которая должна быть предоставлена гражданину. К ней, в частности, относятся данные о состоянии и загрязнении окружающей среды, атмосферного воздуха, воды и почв, информация о радиационной обстановке, о выбросах и сбросах предприятий, об обращении с отходами и другие данные. Законопроект также уточняет, что доступ граждан и юридических лиц к информации о состоянии окружающей среды может быть ограничен только законом о государственной тайне.