Мурашко: в программу госгарантий включен спецтариф на реабилитацию после коронавируса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специальный тариф на реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом, включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Совфеде.

"В этом году в программу государственных гарантий включен специальный тариф на реабилитацию после COVID-19. И нами выпущены методические рекомендации, сейчас готовится новая версия по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - сказал министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. Кроме того, предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования. С целью не допустить задолженности и сохранить зарплату медработникам был изменен порядок авансирования организаций.